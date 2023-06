Lukebakio, per l’Inter colpo low-cost: ecco chi è nel dettaglio

Quello di Dodi Lukebakio è un nome uscito nelle ultime ore per l’attacco dell’Inter (vedi articolo). Un vero e proprio colpo low-cost che, per numeri, arriverebbe come alternativa ai titolari. Andiamo a scoprire nel dettaglio, grazie ai numeri, il suo profilo.

COLPO LOW-COST – Dodi Lukebakio è un nome caldo nelle ultime ore per l’Inter. Il 25enne belga è nel taccuino degli uomini mercato nerazzurri, anche grazie al costo contenuto di un’eventuale trattativa per portarlo a Milano. L’attaccante è infatti retrocesso con l’Hertha Berlino in Bundesliga (ultimo in classifica) e strapparlo ai tedeschi non dovrebbe richiedere grossi sforzi. L’eventuale arrivo di Lukebakio risolverebbe soltanto in parte la situazione in attacco per l’Inter, considerando che il suo impiego sarebbe quello di un rincalzo alla coppia titolare. Che bisogna ancora capire da chi sarà composta, vista la situazione di Romelu Lukaku.

NUMERI E CARRIERA – I numeri di Lukebakio in carriera non sono totalmente esaltanti. Specialmente considerando che parliamo di un attaccante. 144 le presenze totali in Bundesliga tra Fortuna Dusseldorf, Wolfsburg ed Hertha Berlino, con 35 gol all’attivo. 33 quelle in Belgio, con solo 4 centri segnati. Una manciata di presenze anche nel Belgio, sette in totale, ma ancora a zero nella casella dei gol segnati. Insomma, Lukebakio non è un vero e proprio goleador, ma potrebbe comunque rivelarsi un ottimo rincalzo a costo contenuto. Specialmente se dovesse essere confermato l’addio di Edin Dzeko, con il Fenerbahce sulle sue tracce.