Ceccarini: «Inter, sul mercato una priorità! Su Brozovic…»

Niccolò Ceccarini, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dei possibili obiettivi di mercato dell’Inter

PRIORITA’ – Queste le parole di Ceccarini: «Inter? È una squadra che ha già tutto per me. Non ha Skriniar, deve prendere un difensore in grado di sostituirlo. Oggi per me questa è la priorità. Se davanti restano così ci siamo. A centrocampo da capire Brozovic, ma al momento lo hanno. In difesa devono sostituire Skriniar. Quindi la priorità è quella».