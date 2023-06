Dzeko ai saluti, niente rinnovo con l’Inter! Non sarà il solo in attacco – TS

Dzeko dopo stagioni all’Inter è pronto a salutare il club. Niente da fare con la proposta di rinnovo, secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina il bosniaco valuta con attenzione le ricche proposte arrivategli nelle ultime settimane.

AI SALUTI – Edin Dzeko dopo 101 presenze in maglia nerazzurra, 31 gol e quattro trofei conquistati, è pronto a salutare l’Inter a scadenza di contratto. A 37 anni compiuti, il bosniaco da qualche settimana valuta alcune offerte importanti arrivate da Stati Uniti e soprattutto Arabia (ma non solo), soprattutto in “lunghezza”. L’Inter gli aveva proposto un rinnovo di un solo anno a 4 milioni più eventuali bonus, contro i 5 più bonus percepiti quest’anno, ma Dzeko pensa più a un biennale. L’offerta più importante, ad oggi, è quella del Fenerbahce, disposto a offrire un ingaggio pure da 6 milioni.

IN ATTACCO – Il reparto offensivo dell’Inter potrebbe subire una vera e propria rivoluzione, con il solo Lautaro Martinez sicuro di restare. Oltre Edin Dzeko, anche Joaquin Correa potrebbe andare via a titolo definitivo, o in prestito. In quel caso, l’Inter potrebbe trovarsi nella situazione di dover prendere due attaccanti, al di là della situazione ancora incerta legata a Romelu Lukaku.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna e Federico Masini