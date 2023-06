Milinkovic-Savic o Frattesi a centrocampo per un’Inter ancora competitiva – CdS

Con l’obiettivo di mantenere un’Inter ancora competitiva in Europa e tornare a lottare per lo scudetto in Serie A, oltre al nome di Kalidou Koulibaly in difesa (vedi QUI), si pensa anche a come rinforzare il centrocampo. Anche secondo il Corriere dello Sport i due nomi principali sono quelli di Sergej Milinkovic-Savic e Davide Frattesi.

A CENTROCAMPO – Anche a centrocampo sono previste novità per l’Inter, con l’obiettivo di mantenere alta la competitività. Roberto Gagliardini saluterà il club liberandosi a zero, e attenzione anche al futuro di Marcelo Brozovic non più incedibile per il club, anche se la sua partenza ad oggi è tutt’altro che scontata. L’idea è quella di ingaggiare una nuova mezz’ala compatibile con le necessità del club, e in cima alle preferenze ci sono Sergej Milinkovic-Savic e Davide Frattesi. Entrambi costano parecchio, ma con la formula giusta potrebbero arrivare senza troppi problemi, soprattutto l’italiano del Sassuolo, un po’ meno con Lotito. Anche se con la Lazio bisognerà sedersi comunque a un tavolo per discutere del prestito di Francesco Acerbi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno