Koulibaly primo nome per la difesa! Per l’Inter obiettivo scudetto – CdS

Dopo l’incontro di ieri, è stato ribadito che il mercato sarà ancora all’insegna della sostenibilità. In ogni caso dal mercato dovrà uscire un’Inter competitiva capace di tornare a lottare costantemente per lo scudetto. Come evidenziato questa mattina dal Corriere dello Sport, Kalidou Koulibaly è il primo nome per rinforzare la difesa e alzare l’asticella.

IN DIFESA – Il percorso europeo in Champions League ha portato all’Inter importanti introiti praticamente inaspettati a inizio stagione, che permetteranno al club di operare con più tranquillità anche se all’insegna dell’austerity. In sostanza, gli innesti dovranno essere “coperti” dalle cessioni o dalle uscite dei giocatori in scadenza. La squadra, però, dovrà restare competitiva ed è quello che ha chiesto Simone Inzaghi. Innanzitutto bisognerà coprire i vuoti nell’organico, il primo è quello lasciato scoperto dopo l’addio di Milan Skriniar. Il primo nome nella lista è quello di Kalidou Koulibaly. L’ex Napoli sarà uno degli argomenti dell’imminente incontro con il Chelsea. Anche a costo di sacrificare André Onana, l’Inter vuole capire le reali possibilità di ingaggiare Koulibaly già da questa stagione, al di là del prestito-bis di Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno