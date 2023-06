Lukaku disposto a tutto per restare all’Inter! Col Chelsea ancora tutto aperto – TS

L’Inter presto incontrerà il Chelsea per discutere del nuovo prestito di Romelu Lukaku, chiedendo però uno sconto rispetto questa stagione (tra stipendio e cifra per il prestito). Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, gli inglesi sono interessati anche ad André Onana.

NUOVO INCONTRO – L’incontro di oggi tra mister Simone Inzaghi e la dirigenza servirà per fare il punto della situazione soprattutto per quanto riguarda il mercato. L’Inter ha un organico se non da rivoluzionare, sicuramente da rivedere con una decina di giocatori in scadenza di contratto o a fine prestito. Come nel caso di Romelu Lukaku, che terminato il periodo di prestito previsto per un solo anno tornerà al Chelsea con l’intenzione di ritornare in nerazzurro. Lui vuole solo l’Inter e farà di tutto pur di riuscirci, anche abbassando l’ingaggio. La dirigenza dal canto suo non vuole spendere 20 milioni fra prestito e ingaggio, ma resta da capire se il Chelsea abbasserà le sue pretese. A proposito, il club londinese quasi certamente chiederà ulteriori informazioni su André Onana.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini