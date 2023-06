Lukaku, priorità restare a Milano! Inter e Chelsea presto a colloquio

Romelu Lukaku vuole restare all’Inter. Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano la priorità del belga è quella di restare a Milano: presto colloqui fra Chelsea e club nerazzurro

PRIORITA’ – In casa Inter tiene banco la questione relativa a Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano la priorità del belga è quella di restare a Milano. La dirigenza ha programma un viaggio in Inghilterra per incontrare il Chelsea: il club nerazzurro vorrà capire se ci saranno le possibilità di riportare a Milano il belga, anche con cifre diverse rispetto a quelle pattuite lo scorso anno per il prestito annuale. Sul tavolo, col club londinese, non solo la questione Lukaku: piace molto, per la difesa, Koulibaly con Onana che potrebbe fare il percorso inverso e finire a Londra.