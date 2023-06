Onana pilastro Inter in Champions League (e non solo): cessione da evitare

Onana è stato uno dei migliori nella stagione dell’Inter. Uno dei pilastri su cui si è fondato il percorso Champions League della squadra di Inzaghi: la cessione è un’opzione da evitare

NO CESSIONE – André Onana è stato una delle sorprese della stagione dell’Inter. L’ex Ajax, arrivato a parametro zero la scorsa estate, si è rivelato essere uno dei migliori acquisti dell’era Marotta se si considera il rapporto qualità/prezzo: l’estremo difensore camerunese è stato uno dei pilastri della squadra di Inzaghi, capace di vincere due trofei e di arrivare sino alla finale di Champions League. Le sue performance fra i pali non sono passate inosservate: il Chelsea ha messo gli occhi su Onana, con un affare che potrebbe generare una plusvalenza enorme per le casse del club. Un’opzione allettante ma certamente evitabile.

ALTERNATIVE – Onana ha dimostrato di essere uno dei leader dell’Inter: il portiere ha dato entusiasmo e si è distinto come uno dei calciatori con maggiore personalità all’interno della rosa. Da non sottovalutare inoltre la tecnica: Onana è uno dei migliori portieri al mondo se si considera il gioco con i piedi, una caratteristica (lodata anche da Guardiola, ndr) che ben si sposa con il modo di giocare di Inzaghi. A 26 anni il portiere ha tutto per diventare una bandiera del club: cederlo per 60 milioni al Chelsea porterebbe benefici solo nell’immediato. Sul lungo periodo è un affare di cui l’Inter potrebbe pentirsi. Le alternative, inoltre, non scaldano il cuore: Guglielmo Vicario, per quanto talentuoso, ha la stessa età di Onana ma non ha alcuna esperienza in ambito europeo. Da vedere, inoltre, il suo impatto in un grande palcoscenico. Sommer, l’altro nome per il post Onana, non ha la carta d’identità dalla sua parte: l’eventuale arrivo del 34enne del Bayern Monaco tamponerebbe soltanto il problema portiere.