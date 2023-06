De Vrij, riconferma in arrivo: Inter convinta dal finale di stagione

Per Stefan de Vrij è in arrivo la riconferma all’Inter: il difensore olandese è ancora in scadenza di contratto a fine giugno, ma le ultime prestazioni sembrano aver convinto l’Inter a continuare a puntare su di lui anche per la prossima stagione.

DISCORSO IN DIVENIRE – Solo poche settimane fa sembrava destinata a concludersi a fine stagione l’avventura di Stefan de Vrij all’Inter. Il difensore olandese, in scadenza di contratto a fine giugno, non aveva convinto la dirigenza nerazzurra a proporgli un rinnovo. Anche a causa di un netto calo nelle prestazioni già dalla scorsa stagione. Un calo che lo aveva visto perdere in questa stagione il posto in favore di Francesco Acerbi. Nella parte finale di quest’annata, però, le cose sembrano essere cambiate per Stefan de Vrij. Le cui prestazioni – esempio lampante è la partita contro il Torino – hanno convinto la società a puntare ancora su di lui (vedi articolo).

RINNOVO DA DEFINIRE – Quella per Stefan de Vrij è a questo punto una corsa contro il tempo, con la scadenza del contratto fra meno di un mese. Tuttavia, le parti sembrano piuttosto convinte a proseguire insieme, il tutto anche a causa della mancanza vera e propria di offerte interessanti per il difensore, oltre a quella dell’Inter. Per la società nerazzurra riuscire a tenere de Vrij risolverebbe un problema puramente numerico a livello di rosa: l’addio già certo di Milan Skriniar porta ad avere un buco difensivo e, in questo senso, perdere anche l’olandese potrebbe complicare i piani sul mercato. Insomma, una conferma – se dovesse essere ufficializzata – che converrebbe a tutte le parti in gioco.