Caressa: «All’Inter per il campionato do 7. Motivo? Per due fattori»

Caressa ha dato un suo giudizio sul campionato dell’Inter. Voto 7 ai nerazzurri, non considerando il percorso nelle coppe. Il giornalista spiega

PAGELLA − Fabio Caressa, nel suo canale YouTube, ha dato il giudizio sul campionato dei nerazzurri: «All’Inter do 7 perché in partenza era una tra le favorite ed è stata parecchia lontana dal Napoli. Il Mondiale ha influenzato, ma il voto con la Champions è tutto un altro. Ma per il campionato è 7, glielo do per la parte finale del campionato e soprattutto per quello che ha fatto Simone Inzaghi. Dopo le critiche sulla comunicazione, lui intelligentemente ha cambiato. Ha mantenuto una serenità e una tranquillità incredibili. Nei momenti decisivi, poi la sua squadra è girata al massimo».