Inter, terminata un’ottima stagione cosa ci aspetta nei prossimi mesi?

L’Inter prova a dimenticare la sconfitta di Istanbul rituffandosi sulla programmazione in vista della prossima stagione. La squadra di Inzaghi è chiamata a uno step di crescita più in Serie A che in Champions League, senza dimenticare – intanto – il calciomercato e i vari impegni estivi

STAGIONE POSITIVA – Nonostante alcuni detrattori di Simone Inzaghi avessero gridato al suo esonero non più di qualche settimana fa, il tecnico piacentino è riuscito a portare la squadra a un passo dal sogno contro qualsiasi pronostico. Con la Finale di Champions League persa, in verità senza demerito, contro un Manchester City stellare, l’Inter è riuscita a fare anche meglio della stagione precedente. Vediamo i numeri. In due anni il tecnico ex Lazio ha portato nella bacheca nerazzurra due Coppe Italia (8° e 9° titolo) e due Supercoppe Italiane (6° e 7° titolo). E si è giocato una Finale di Champions League dopo tredici anni dallo storico successo del 2009/10. In campionato ha piazzato la squadra prima al secondo posto (2021/22) e poi al terzo (2022/23). Valorizzando giocatori come Lautaro Martinez (53 gol in due stagioni), Nicolò Barella, Denzel Dumfries, Federico Dimarco e molti altri. Ripetendo le gesta dei migliori bomber nerazzurri, El Toro si è portato al nono posto della classifica all-time dei migliori realizzatori in Serie A dell’Inter con 79 reti. Non solo, ora è anche al quinto posto nelle competizioni UEFA per club con 13 reti. E al secondo posto in Supercoppa Italiana. La speranza di ogni tifoso, unita all’amarezza per essere andati così vicino ad alzare la coppa dalle grandi orecchie, è che il loro bomber confermi l’amore per la maglia anche nella prossima stagione. E che possa guidare i suoi a un successo più consistente.

Le chance dell’Inter nella prossima Serie A

QUOTE SCUDETTO – Nonostante i quattro trofei in due anni, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana sono considerati tornei di secondo livello rispetto al Campionato e alla Champions League. Inzaghi avrà l’onore di entrare nel novero dei migliori allenatori dell’Inter soltanto se riuscirà ad aggiungere uno di questi trofei nel suo palmares. Quest’anno ci è andato molto vicino, chissà cosa succederà l’anno prossimo. I pronostici degli esperti per quanto riguarda la Serie A sembrano favorirlo. Con la sua Inter che sembra la favorita per alzare al cielo il ventesimo Scudetto della sua storia. Il mercato Antepost/Vincente banca i nerazzurri a 2.75, seguiti dal Napoli (3.50), dalla Juventus (4.50) e dal Milan (6.50). In attesa della prima giornata di campionato, dunque, non resta altro da fare che osservare gli sviluppi del mercato e gli allenamenti della squadra. Per gli appassionati di betting, se sentite la mancanza della Serie A, potreste provare il calcio virtuale, come ci raccontano gli esperti di scommessevirtuali.online.

L’estate nerazzurra tra affari e amichevoli

NUOVO SPONSOR – L’Inter si prepara a un’estate di fuoco, con la tournée estiva in Giappone prevista per fine luglio, fatta di allenamenti, incontri con i supporter e amichevoli internazionali. Tra cui quelle contro l’Al-Nassr, la squadra nella quale gioca Cristiano Ronaldo, e il Paris Saint-Germain del grande ex Milan Skriniar. La tournée in Oriente non mira solamente verso il campo, ma soprattutto in chiave sponsor e partnership. Dopo la deludente esperienza con DigitalBits e la parentesi Paramout+ per la finale di Champions League, la società cerca un main sponsor che possa garantire liquidità. E non solo. Tra le altre, la Turkish Airlines sembra voler offrire 25 milioni a stagione, ma occhio a Konami, già partner per il progetto eFootball.

Inter attesa da un calciomercato rinnovato

CALCIOMERCATO ESTIVO – Chiudiamo con qualche rumor di mercato. La conferma di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu anche per la prossima stagione. Verso la permanenza pure Romelu Lukaku (in prestito dal Chelsea, ndr). Potrebbe esserci il ritorno di Achraf Hakimi dal Paris Saint-Germain e/o di Ivan Perisic dal Tottenham. E sopratuttto l’acquisto di una pedina di Inzaghi: Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio. Interessanti anche le voci su Kalidou Koulibaly del Chelsea, Benjamin Pavard del Bayern Monaco e Franck Kessié del Barcellona. Per quanto riguarda le uscite, preoccupa l’interesse di Chelsea e Real Madrid per Lautaro Martinez. Così come quello, sempre del Chelsea, per André Onana. Tra i possibili addii potrebbero esserci quelli di Edin Dzeko, ormai a fine carriera, Danilo D’Ambrosio e Mattia Zanotti, oltre a quello già noto di Roberto Gagliardini.