Acerbi tra le priorità di mercato, pronta strategia Inter

Proprio come lo scorso anno, Francesco Acerbi è una delle priorità di mercato dell’Inter. Specialmente in un reparto come quello difensivo che ha già sofferto della partenza a zero di Milan Skriniar. I nerazzurri preparano la strategia per riscattare il giocatore dalla Lazio.

PRIORITÀ – Dopo la stagione ad altissimi livelli che ha disputato Francesco Acerbi (vedi articolo) – annullando, tra le altre cose, Erling Haaland nella finale di UEFA Champions League – il suo nome non può che essere in cima alla lista del taccuino degli uomini mercato dell’Inter. Come lo scorso anno, infatti, il giocatore è una delle priorità dei nerazzurri, che specialmente in difesa devono correre ai ripari dopo aver già perso a parametro zero Milan Skriniar e con la situazione legata a Stefan de Vrij ancora in forte dubbio. Acerbi ha dimostrato grande affidabilità in questa stagione, scendendo in campo da titolare in una grossa parte delle cinquantasette gare stagionali giocate dall’Inter. Per questo riscattarlo dal prestito dalla Lazio è importantissimo.

STRATEGIA – Per poter confermare Francesco Acerbi, però, l’Inter deve riuscire a convincere la Lazio ad abbassare le richieste per il riscatto. Al momento la cifra richiesta dai biancocelesti per lasciare il difensore a Milano è di 4 milioni di euro. Troppi per i nerazzurri, che puntano a uno sconto. Non sarà facile convincere Claudio Lotito e la dirigenza del club capitolino ad accettare. Se non puntando sul fatto che Francesco Acerbi è a tutti gli effetti fuori dai piani di Maurizio Sarri e la Lazio potrebbe risparmiare su quello che sarebbe un ingaggio pesante che andrebbe a peggiorare la questione legata all’indice di liquidità che già lo scorso anno ha creato problemi ai biancocelesti sul mercato. La partita è ancora aperta, ma l’Inter studia la sua strategia.