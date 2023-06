VIDEO − Inzaghi e la dirigenza programmano il futuro! Skriniar saluta l’Inter | TG Inter-News

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Oggi giornata di vertice in Viale della Liberazione tra Inzaghi e la dirigenza. Focus sul mercato, intanto Skriniar saluta

GIORNATA DI VERTICE − L’Inter adesso pensa al mercato e a programmare la prossima stagione. Summit lungo tre ore oggi pomeriggio tra il club, presente con tutta la dirigenza – compreso Steven Zhang – e Simone Inzaghi. Diversi i temi sul piatto (vedi articolo). Il mercato al centro dell’attenzione. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il club meneghino e il Chelsea per parlare di André Onana. L’Inter spera di trattenere ancora Lukaku a Milano e ha messo nel mirino altri due Blues (vedi articolo). Nel corso della giornata si è parlato anche del discorso Dzeko, ormai prossimo a partire, e delle parole dal ritiro della Slovacchia di Milan Skriniar. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN del 13 giugno pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

