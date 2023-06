VIDEO – Le migliori partite della stagione 2022/23: Inter-Lazio 3-1 (#3)

Ripercorriamo le cinque migliori partite della stagione 2022/23. Al terzo posto troviamo Inter-Lazio 3-1 del 30 aprile 2023, trentaduesima giornata della Serie A appena conclusa.

FALSA PARTENZA – Tra le partite della Serie A 2022/23 giocate dall’Inter, quella contro la Lazio dello scorso 30 aprile è probabilmente la più esaltante. Perché i nerazzurri scendono in campo con la maglia “pulita”, senza lo sponsor Digitalbits dopo le inadempienze dei mesi precedenti. E perché la squadra di Simone Inzaghi parte fortissimo, con la voglia di cancellare la bruttissima sconfitta dell’andata. E i nerazzurri passerebbero anche in vantaggio con Henrikh Mkhitaryan, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Joaquin Correa (uno dei tanti ex della sfida). E poco dopo arriva la beffa.

DESTINO IRRIDENTE – Alla mezz’ora di gioco, Francesco Acerbi perde un pallone sanguinoso al limite dell’area dell’Inter. E Felipe Anderson ne approfitta per portare in vantaggio la Lazio, dopo uno scambio nel breve con Luis Alberto. Per il difensore nerazzurro, altro ex biancoceleste, una sorta di dejà vu. Infatti al suo arrivo all’Inter i tifosi lo presero subito di mira per la scena che lo vide protagonista in Lazio-Milan della scorsa stagione. Quando Acerbi rise istericamente dopo il gol della vittoria dei rossoneri, su un altro errore di leggerezza. E proprio l’errore per lo 0-1 biancoceleste porta i tifosi dell’Inter a mugugnare rumorosamente. Nel frattempo, il primo tempo termina in svantaggio per Inzaghi, che ancora una volta non riesce a capitalizzare le occasioni da gol dei suoi.

RIMONTA FAVOLOSA – Nella ripresa il tecnico dell’Inter schiera l’artiglieria pesante, ricomponendo la coppia formata da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. E proprio loro due firmano il pareggio al 78′. Big Rom appoggia per il Toro al limite dell’area, il 10 si inserisce e in scivolata infila Ivan Provedel. Passano cinque minuti e Lukaku pennella un altro assist: cross morbido dal vertice destro dell’area per il secondo palo, dove Robin Gosens arriva come una furia e insacca il gol del 2-1. Tra l’altro infortunandosi, a causa dello scontro col palo. L’Inter non è tuttavia sazia, e al 90′ ancora Lautaro Martinez arrotonda. L’argentino sfrutta un passaggio sbagliato dell’ex Matias Vecino e deposita in rete la palla del 3-1 finale. Che vale la vittoria nerazzurra e l’iscrizione (di nuovo) alla corsa per la prossima Champions League.

Video highlights di Inter-Lazio (3-1), dal canale YouTube del club nerazzurro

Le migliori partite dell’Inter 2022/23

#5 Benfica-Inter 0-2

#4 Inter-Barcellona 1-0