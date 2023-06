Carnevali: «Frattesi, non solo Inter. Mulattieri non in trattativa»

Arrivato in Lega, l’Amministratore Delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai giornalisti presenti. Tema caldo ovviamente il futuro di Davide Frattesi, seguito dall’Inter. Con un commento anche sull’interesse per Samuele Mulattieri.

NIENTE ACCORDI – Queste le parole di Giovanni Carnevali su Davide Frattesi e su una trattativa per Samuele Mulattieri dell’Inter: «Speriamo che abbia sempre più pretendenti. Di incontri ne facciamo diversi, non soltanto con l’Inter. Ci sono tante squadre interessate, ma per il momento non è stato fatto nessun tipo di accordo o passaggio avanti con nessuna società. In questo momento è tutto fermo, non vogliamo fare accordi con nessuna società per ora. Noi siamo interessati a Mulattieri come a tanti altri ragazzi giovani, indipendentemente dalla vendita o meno di Frattesi. L’accordo va sempre chiuso a tre, cercheremo di accontentarlo se ci sono le possibilità di farlo».