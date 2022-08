VIDEO – Lazio-Inter 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Inter, anticipo della terza giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



NAUFRAGIO ALL’OLIMPICO – Lazio-Inter 3-1 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Ancora una volta Simone Inzaghi crolla quando torna a Roma contro il suo passato. Le cervellotiche scelte dell’allenatore dell’Inter non pagano, perché dopo un inizio propositivo è la Lazio a passare per prima. Lo fa al 40′, con un lancio di Sergej Milinkovic-Savic a pescare Felipe Anderson solissimo in area per il colpo di testa dell’1-0. Ancora in gol ai nerazzurri il brasiliano, perso da Federico Dimarco e tenuto in gioco da Alessandro Bastoni fuori posizione. L’illusorio pareggio arriva al 51′: punizione con palla a campanile, Denzel Dumfries colpisce di testa e serve Lautaro Martinez che deve solo toccare per fare 1-1. Un minuto dopo Dumfries avrebbe anche la palla del vantaggio, ma il gol glielo nega Ivan Provedel con un prodigio. Maurizio Sarri, a differenza di Inzaghi, i cambi li azzecca: entrano Luis Alberto e Pedro, decisivi. Il primo, su assist del connazionale, al 75′ riporta avanti la Lazio con un fantastico destro all’incrocio, imparabile. Il secondo chiude i conti all’86’ con un destro dopo un intervento di Matteo Darmian su Ciro Immobile.

Video con gli highlights di Lazio-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.