VIDEO – Le migliori partite della stagione 2022/23: Inter-Barcellona 1-0 (#4)

Ripercorriamo le migliori partite della stagione 2022/23. Al quarto posto troviamo Inter-Barcellona 1-0 del 4 ottobre 2022, terza giornata dei gironi di Champions League.

GIOIA IMMENSA – Inter-Barcellona dei gironi di Champions League 2022/23 potrebbe rappresentare per questa stagione la vittoria di Kiev del 2009/10. Non tanto per l’epilogo nel torneo (come sappiamo), quanto perché è la partita della svolta in Europa. Quella che regala ai nerazzurri la consapevolezza di potercela fare a superare i gironi. E stavolta la vittoria arriva in modo molto meno trepidante. Perché basta uno straordinario tiro da fuori di Hakan Calhanoglu nel recupero del primo tempo. Uno splendido destro rasoterra che spezza l’inerzia del match e cala sul Barcellona come una doccia gelata. Il risultato di 1-0 non cambierà fino al fischio finale, con buona pace delle lamentele di Xavi per l’arbitraggio. Riviviamo la splendida vittoria di San Siro del 4 ottobre attraverso gli highlights del match:

Video-highlights di Inter-Barcellona (1-0), dal canale YouTube del club nerazzurro

Le migliori partite dell’Inter 2022/23

#5: Benfica-Inter 0-2