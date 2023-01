Inter-Napoli dimostra l’inversione di un trend! Ora un mese per la conferma

Inter-Napoli inaugura il 2023 nerazzurro con una vittoria di importanza fondamentale. Ora un mese per confermare l’inversione di un trend.

SENZA PAURA – Inter-Napoli può rivelarsi una gara catartica per l’intera stagione. La vittoria di ieri sera (qui gli highlights) disegna un momentum che può rappresentare la tanto agognata svolta. E i motivi sono tanti e diversi. Innanzitutto i tre punti, che accorciano la distanza in classifica. Poi c’è anche la porta inviolata da parte di André Onana, grazie a una prova difensiva eccellente. E poi altre due ragioni, che lavorano più a livello di morale dei nerazzurri. Ossia il fatto che si apre il nuovo anno con una vittoria, dando una bella iniezione di fiducia. E che questa vittoria arriva in un big match, addirittura contro la capolista in Serie A. L’Inter aveva perso i primi quattro scontri diretti della stagione, contro Lazio, Milan, Roma e Juventus. Poi la svolta improvvisa, giunta già all’ultima gara pre-Mondiali, in casa dell’Atalanta. Ma due gare non bastano, serve confermare questa inversione, e le prossime settimane arrivano in soccorso.

MESE DI FUOCO – Nei prossimi trenta giorni, da qui al 5 febbraio, l’Inter giocherà “solo” due cosiddetti big match. Entrambi contro lo stesso avversario. Ossia il Milan Campione d’Italia in carica. Il 18 gennaio nella gara che assegnerà la Supercoppa Italiana. E poi proprio il 5 febbraio nel derby di ritorno in campionato. Due gare dal peso specifico elevatissimo, che l’Inter vorrà e dovrà vincere. Innanzitutto perché sono derby, e anche solo il blasone impone di puntare alla vittoria. E poi perché da queste due gara passano la vittoria di un trofeo, e un importante passo in avanti in campionato. In questo 2023 l’Inter dovrà scrollarsi di dosso ogni paura e dimostrarsi consapevole del proprio valore. Proprio come ieri sera contro il Napoli.