In Inter-Napoli la difesa disinnesca il miglior attacco della Serie A

In Inter-Napoli prestazione straordinaria della difesa nerazzurra, che annulla completamente il miglior attacco della Serie A.

SFIDA DOMINATA – Uno dei principali focus di Inter-Napoli doveva essere la sfida tra due reparti nello specifico. Da una parte, il miglior attacco della Serie A (37 gol totali). Dall’altra, la peggior difesa delle prime dieci squadre di Serie A, con 22 reti subite in 15 gare. Sembrava una sfida impari dal risultato scritto già in partenza. E invece l’intero pacchetto arretrato dell’Inter ha completamente neutralizzato il tridente del Napoli. Milan Skriniar ha retto benissimo su Khvicha Kvaratskhelia, dominando nell’uno contro uno. Al centro Francesco Acerbi ha annullato Victor Osimhen, attuale capocannoniere del campionato con 9 gol. Una prova che rasenta la perfezione da parte della difesa nerazzurra, di nuovo ai livelli di eccellenza a cui i tifosi sono abituati.

Inter-Napoli, partita perfetta di tutta la difesa

CENTRALI INSUPERABILI – Skriniar sul fantasista georgiano del Napoli sfodera nuovamente la concentrazione di un tempo. Lo slovacco non lascia un metro di campo a Kvaratskhelia, che così non trova sbocchi per il suo gioco. Ma ancor più positiva è la prova di Acerbi su Osimhen. Il difensore dell’Inter annulla i dieci anni che lo separano dal centravanti avversario, stracciando la carta d’identità (35 anni il prossimo 10 febbraio). E dimostra una straordinaria intelligenza spaziale, contenendo e limitando l’avversario attraverso il suo innato senso della posizione.

RINGRAZIAMENTI – Di tutto ciò beneficia e ringrazia André Onana, che vede solo due tiri arrivare verso la sua porta. E li disinnesca entrambi, specialmente quello di Giacomo Raspadori sul finire. Dimostrando anche lui un altissimo livello di attenzione dal primo all’ultimo minuto. Grazie alla perfetta sintonia della difesa, l’Inter riesce così a mantenere la porta inviolata contro il Napoli. Un dato per nulla scontato, considerando i dati menzionati all’inizio. Iniziare l’anno vincendo era fondamentale, farlo senza subire gol è stato importantissimo.