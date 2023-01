Lukaku, 131 giorni dopo: sciupa e carica. San Siro canta, festa Inter − CdS

Lukaku dopo 131 giorni è ritornato a giocare da titolare all’Inter. In un San Siro di gala, combatte contro il Napoli ma spreca anche tanto. Alla fine esce fra i cori

RIECCOLO − Romelu Lukaku è ritornato a giocare da titolare. Dalla serata di ieri a San Siro, tante belle notizie per l’Inter. Oltre alla vittoria che rilancia la squadra per lo Scudetto, per Simone Inzaghi arriva anche la gioia di rivedere Big Rom dal 1′ in campionato. Gara da combattente dell’attaccante belga, ancora non al 100%. Fa a spallate con Kim sin dall’inizio quando lo imbecca Acerbi dalla difesa e spreca in proprio davanti Meret. Non è mai banale però. Incita e carica tutto lo stadio e alla fine si prende anche un’ovazione quando viene richiamato in panchina per il campione del Mondo Lautaro Martinez. Finalmente Big Rom, in attesa che ritorni il giocatore dirompente visto due anni fa.

Fonte: Corriere dello Sport − Adriano Ancona