Inter-Napoli, solito Calhanoglu. Il migliore? In panchina. Le pagelle − TS

Inter-Napoli è stato il match clou della ripartenza del campionato. Calhanoglu protagonista nel trionfo nerazzurro, ma il voto migliore è dell’uomo seduto in panchina. Le pagelle

SI VOTA − Grande prova dell’Inter contro il Napoli, con nessun giocatore – quantomeno titolare, al di sotto della sufficienza. A partire da Calhanoglu che si è preso l’ennesimo 7 della sua stagione. Inappuntabile in fase di copertura e costruzione. Lo imita mezza difesa con Skriniar che ‘massaggia’ Kvaratskhelia alla Samuel, Acerbi dominatore e Onana, decisivo nel finale. Da 7 anche la prestazione di Mkhitaryan, che incanta sul gol del vantaggio. Mezzo punto in meno per Barella, Bastoni, Darmian e Dimarco. Così come per Romelu Lukaku, che fa a spallate con la difesa di Spalletti entrando praticamente in quasi tutte le azioni pericolose del primo tempo. Da 7,5 invece Edin Dzeko. Gol di importanza vitale per i suoi. Ingressi da 5,5 per Correa e Lautaro Martinez. Bene Gosens 6,5. Senza voto Gagliardini.

IL VERO TOP − Il migliore però è Simone Inzaghi. L’uomo che la decide dalla panchina con un 8 in pagella. Una molla la sua squadra quando rallenta il gioco e va in verticale. Preparazione della partita da super allenatore.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino