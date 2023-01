Inter-Napoli, pagelle: Dzeko sempre decisivo e Barella infinito, doppio 7!

L’Inter vince la partita più importante della sua stagione e supera l’unica squadra imbattuta d’Europa: il Napoli (vedi report). L’asse Federico Dimarco – Edin Dzeko risulta ancora decisivo per il successo e riapre così il discorso per lo Scudetto. Nicolò Barella infinito in una notte da protagonista assoluto.

ANDRÉ ONANA 7 – Mai chiamato in causa durante il primo tempo, cerca spesso lanci verso Lukaku ma sbaglia in qualche occasione. L’unica parata della sua partita vale il voto in pagella, puro istinto al minuto 90 su Raspadori.

Inter-Napoli, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 7 – Perfetto nel primo tempo, vince tutti gli uno contro uno e si permette anche una verticalizzazione precisa per Lukaku. Kvaratskhelia non esiste sulla fascia destra con lo slovacco, che torna super.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Ha il compito di controllare Osimhen, lo fa egregiamente. Anticipa sempre il nigeriano e si dimostra più furbo.

ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Sbaglia un passaggio in impostazione a inizio partita, ma è aggressivo sulla palla e da un suo anticipo a centrocampo nasce un’occasione da gol. Attento in fase di marcatura, essenziale per Inzaghi.

Inter-Napoli, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Gioca basso ed è estremamente attento a Kvaratskhelia. Il georgiano non passa mai, anche se l’occasione da gol mancata pesa sul suo giudizio. Sbaglia lo stop per una potenziale chance, ma il suo lavoro in copertura è indispensabile.

– DAL 75′ DENZEL DUMFRIES 6 – L’ammonizione per aver fermato il contropiede del Napoli è fondamentale. Evita la beffa come accaduto già contro la Juventus.

NICOLÒ BARELLA 7 – Il migliore in campo, corre e raddoppia sempre sulla fascia destra. Si destreggia tra tacchi e assist perfetti per gli attaccanti. Indemoniato nel secondo tempo, recupera una quantità indefinita di palloni.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Coperto a uomo da Zambo Anguissa, non è coinvolto nel gioco durante il primo tempo. Nel secondo il copione si ripete ma è molto attento su Lobotka.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Sbaglia qualche volta in contropiede, ma da una sua apertura di sinistro per Dimarco nasce il gol dell’1-0.

– DALL’83’ ROBERTO GAGLIARDINI S.V.

FEDERICO DIMARCO 5.5 – Sbaglia due occasioni da gol clamorose, una in dubbio fuorigioco, e ha sulla coscienza lo 0-0 di fine primo tempo. La rete del vantaggio nasce da un suo cross preciso di sinistro per la testa di Dzeko.

– DAL 64′ ROBIN GOSENS 6.5 –Lotta su ogni pallone, non si arrende mai ed è molto preciso nella metà campo avversaria.

Inter-Napoli, pagelle – ATTACCO

ROMELU LUKAKU 6.5 – Il pericolo più grande dell’Inter è lui. Due assist da cui nascono occasioni da gol, poi il tiro a fine primo tempo che finisce alto.

– DAL 64′ LAUTARO MARTINEZ 6.5 – La sua apertura per Darmian poteva valere il 2-0, ma l’esterno ha sbagliato. Sempre presente, aiuta e fa salire spesso la squadra.

EDIN DZEKO 7 – La sua sponda porta al tiro Darmian, che dentro l’area incredibilmente sbaglia. Aiuta in fase difensiva e dimostra buona intesa con il compagno di reparto. Segna il gol della vittoria con un colpo di testa potente e liberandosi intelligentemente di Rrahmani.

– DAL 75′ JOAQUIN CORREA 6 – Entra nel momento più difficile, pochi spunti in zona offensiva ma è un uomo in più per difendere il vantaggio.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – L’Inter gioca una partita perfetta e merita il successo. Il tecnico piacentino prepara la partita mantenendo la linea della difesa bassa e sfruttando le ripartenze degli attaccanti. La squadra alza anche il pressing in alcune fasi di gara a mette in difficoltà il Napoli. Ottiene un clean sheet e guadagna 3 punti sulla vetta. La sfida con Spalletti è superata e ora il discorso Scudetto è riaperto.

Le pagelle degli avversari: il Napoli di Spalletti

NAPOLI – Meret 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5, Kim 5.5, Mathias Olivera 6; Zambo Anguissa 6 (dal 77′ Ndombele 6), Lobotka 6 (dall’85’ Simeone S.V.), Zielinski 5 (dal 65′ Raspadori 6); Politano 5.5 (dal 65′ Lozano 5.5), Osimhen 5, Kvaratskhelia 5 (dal 76′ Elmas 6) All. Spalletti: 5