Inter-Napoli 1-0, vittoria fondamentale! Decide Dzeko, Onana salva tutto

Termina sul punteggio di 1-0 Inter-Napoli, sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro in questo secondo tempo, dopo la prima frazione di gioco conclusasi 0-0 (vedi report).

VANTAGGIO NERAZZURRO – Anche la ripresa riparte sulla falsa riga dei primi quarantacinque minuti, con un’Inter più propositiva rispetto al Napoli. Gli assalti dei nerazzurri pagano al 56′, quando Mkhitaryan apre benissimo per Federico Dimarco sulla sinistra, palla perfetta in mezzo ed Edin Dzeko anticipa tutti di testa trovando il gol che sblocca il risultato e porta i nerazzurri in vantaggio. Dopo la rete nerazzurra il Napoli prova a prendere coraggio e prova con Kvaratskhelia a trovare il pari, ma dopo il suo slalom in area il pallone termina sull’esterno della rete.

CHE VITTORIA! – La gara prosegue senza troppi sussulti, con l’Inter brava a tenere bene il campo. Nel finale però il Napoli torna a essere pericoloso e poco prima del 90′ è Onana con un riflesso incredibile a negare a Giacomo Raspadori un gol praticamente già fatto. Nel recupero sono bravi i nerazzurri a gestire la palla e impedire agli avversari l’assalto finale. Arriva così una vittoria di importanza enorme per l’Inter che accorcia le distanze sui partenopei (-8) e tiene vive le speranze scudetto.

INTER-NAPOLI 1-0 – I MARCATORI

Dzeko al 56′