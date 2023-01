Inter-Napoli 0-0 al 45′, tutto bloccato ma quante occasioni sprecate!

Termina sul punteggio di 0-0 il primo tempo di Inter-Napoli, sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo a San Siro in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

PRIMO TEMPO – Parte benissimo l’Inter, super aggressiva tanto che dopo soli due minuti di gioco arriva la prima grandissima occasione: palla dalla destra che attraversa tutta l’area di rigore, Federico Dimarco arriva sul secondo palo ma incredibilmente da posizione ottimale spedisce sopra la traversa. La gara cala di intensità subito dopo. Le due squadre che faticano a trovare spazi, fino al 27′ quando è ancora l’Inter a rendersi pericolosa. Azione orchestrata da Milan Skriniar che lancia Romelu Lukaku, palla in mezzo per Edin Dzeko, tocco per Matteo Darmian che da posizione ottimale tutto solo manda incredibilmente sopra la traversa. L’Inter continua la fase offensiva. Prima, al 41′, grazie a un assist di Nicolò Barella, Lukaku si ritrova uno contro uno con Meret. Ma, anche questa volta, la conclusione va clamorosamente alta sopra la traversa. Poi, un minuto dopo, Barella propone un’altra palla invitante a Federico Dimarco, che non trova però la porta. Il primo tempo di Inter-Napoli termina sullo 0-0.