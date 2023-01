Inter-Napoli 1-0, il tabellino della partita della 16ª giornata di Serie A

Inter-Napoli è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la sedicesima giornata di Serie A 2022-2023.

E IMPRESA FU! – La prima squadra che batte il Napoli in questa Serie A è l’Inter. Con una grande prestazione, concedendo pochissimo, la squadra di Simone Inzaghi impone la prima sconfitta all’ex Luciano Spalletti e tiene vivo il campionato. Decide un colpo di testa di Edin Dzeko, dopo tante occasioni sciupate soprattutto nel primo tempo. E al 90’ André Onana salva il risultato su Giacomo Raspadori, nell’unico tiro in porta degli avversari fin lì sempre surclassati anche nel gioco. Ora è -8 in classifica, in un turno dove hanno vinto tutte. Ma c’è margine ancora per recuperare, visto che ora la capolista non è più imbattibile. Questo il tabellino di Inter-Napoli.

INTER-NAPOLI 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian (76’ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (83’ Gagliardini), Dimarco (65’ Gosens); Lukaku (64’ Lautaro Martinez), Dzeko (76’ Correa).

In panchina: Handanovic, Cordaz, de Vrij, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, V. Carboni, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mathias Olivera; Zambo Anguissa (76’ Ndombele), Lobotka (85’ Simeone), Zielinski (65’ Raspadori); Politano (65’ Lozano), Osimhen, Kvaratskhelia (76’ Elmas).

In panchina: Marfella, Sirigu, Demme, Juan Jesus, Mario Rui, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Zanoli.

Allenatore: Luciano Spalletti

Arbitro: Simone Sozza della sezione di Seregno (Meli – Peretti; Piccinini; VAR Fabbri; A. VAR Aureliano)

Gol: 56’ Dzeko

Ammoniti: Dzeko, Barella, Dumfries (I), Di Lorenzo, Kim (N)

Recupero: 0’ PT, 4’ ST