Inter-Empoli 2-0, pagelle: Dimarco e Bastoni da 7.5. Due sotto il 6

L’Inter vince contro l’Empoli con il risultato di 2-0 e torna a +14 dal Milan. L’attacco sparisce, doppio 5 nella coppia. Federico Dimarco e Alessandro Bastoni sono i migliori in campo. Le pagelle della gara.

EMIL AUDERO 6.5 – Gli viene chiesto di giocare più veloce quando ha la palla, non è proprio nelle sue corde. Risponde presente quando serve, precisamente sul tiro da lontano di Marin del primo tempo.

Inter-Empoli, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6.5 – Gioca quasi come un’ala piuttosto che come un difensore. Infatti trova anche due tiri, solo che lo respingono prima Thuram poi un avversario nella ripresa.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Inzaghi lo porta spesso in cabina di regia al posto di Calhanoglu, il movimento crea confusione nell’Empoli ma il difensore non è che abbia proprio le qualità per mandare in profondità gli attaccanti.

ALESSANDRO BASTONI 7.5 – Non è un difensore, è tutto in campo. Fa un assist perfetto per Dimarco al limite dell’area, prende un palo con un’azione solitaria incredibile. Gli manca veramente solo il gol.

Inter-Empoli, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6 – Consueta prestazione da Darmian. Attento in raddoppio su Niang quando gli viene richiesto, bravo in appoggio sulla destra in fase di possesso.

– dal 76′ DENZEL DUMFRIES 7 – Non poteva entrare meglio come il compagno Sanchez. Prende la profondità, mette in mezzo un pallone preciso per il destro del cileno a porta vuota.

NICOLÒ BARELLA 6.5 – È particolarmente ispirato, è lui che lancia molto spesso in profondità gli attaccanti che però non lo aiutano. Al centro del gioco nerazzurro, ha in più un’occasione di segnare su una palla giusta di Dimarco. Controllo giusto, strozza troppo la palla.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Fa il difensore centrale in fase di possesso, aiuta lo stesso difensore centrale quando l’Inter subisce insolitamente contropiedi. Deve adempiere ad un doppio lavoro, lo fa egregiamente.

– dal 69′ KRISTJAN ASLLANI 6 – Entra per le condizioni non ottimali di Calhanoglu. Si adatta al ritmo-partita, sbaglia solamente qualche cross di troppo.

HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Mette una palla al bacio per Thuram sul secondo palo, il francese non ci arriva di un soffio. Arriva anche al tiro di sinistro non prendendo la porta. Fondamentale in chiusura su Gyasi poco dopo il gol.

– dall’82’ DAVIDE FRATTESI S.V.

FEDERICO DIMARCO 7.5 – Un gol fantastico, difficile anche da spiegare. Tiro di controbalzo su un cross molto forte di Bastoni, che beffa Caprile e si insacca in rete. Quinto gol in campionato, numeri da pazzi per un giocatore del suo ruolo.

– dal 69′ CARLOS AUGUSTO 6 – Difensivamente è impeccabile, anche se è tutt’altra cosa oggi rispetto a Dimarco in avanti.

Inter-Empoli, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 5 – La sua sola buona giocata è il modo in cui si libera di Luperto sul passaggio in area di Mkhitaryan. Il resto della sua partita è anonimo, non ci si spiega il motivo dell’involuzione delle ultime settimane. Un infortunio non può provocare tutto questo.

LAUTARO MARTINEZ 5 – Non si vede quanto dovrebbe. Si è sbloccato con la nazionale, non lo fa con il suo club con cui non segna da tre partite in campionato, quattro contando la Champions League. Digiuno insolito per questa stagione. Gioca praticamente da fermo, alcuni passaggi sono da visionario ma non bastano. Esce polemizzando, è il capitano ed eviti!

– dal 76′ ALEXIS SANCHEZ 7 – Neanche il tempo di entrare che fa quello che non fanno Thuram e Lautaro Martinez. Gol e partita chiusa, grande Alexis!

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – Prepara la partita cercando di attaccare subito l’Empoli e ci riesce segnando dopo appena cinque minuti. Il gol di Dimarco dà tranquillità, anche troppa. Il gioco di interscambi è fantastico, da Acerbi a Calhanoglu fino a Darmian e Pavard. I suoi fanno movimenti a memoria, trovano però il secondo gol solo nei minuti finali. Sanchez fa quello che non riesce né a Thuram né a Lautaro Martinez. Da registrare il momento no della coppia d’attacco, che non riesce a sbloccarsi preoccupando un po’. L’involuzione del francese è netta dall’infortunio di Champions League.

Le pagelle degli avversari: l’Empoli di Nicola

EMPOLI – Caprile 6; Bereszynski 6.5, Walukiewicz 6.5, Luperto 6; Gyasi 6 (Cancellieri S.V.), R. Marin 6.5, S. Bastoni 6 (Fazzini 6), G. Pezzella 6 (Cacace 5.5); Zurkowski 5.5, Cambiaghi 5.5; Niang 5.5 (Destro S.V.) All. Nicola 6