Bastoni: «Scudetto in Milan-Inter? Non ci interessa quando ma solo vincerlo!»

Un altro successo per l’Inter di Inzaghi che batte l’Empoli per 2-0. Al termine della partita Alessandro Bastoni analizza la vittoria a San Siro.

STANCHEZZA – Alessandro Bastoni interrogato nel post partita di Inter-Empoli da Dazn dichiara: «Siamo partiti forte, volevamo far capire subito che non era serata. Ma l’Empoli ha qualità, si muovono bene, il nuovo allenatore ha portato grande entusiasmo e gli auguro di salvarsi. Un altro assist mio? Forse il più brutto. È più bello il gol di Dimarco che il mio assist. Però siamo contenti perché venivamo da una sosta nazionale non facile. Era importante fare tre punti oggi. Periodo tosto, venivamo da diversi mesi di partite giocate ogni 3 giorni, eravamo stanchi e un piccolo stacco ci voleva. Volevamo lasciare questo momento negativo – se così si può dire -, perché noi abbiamo l’ambizione di vincere tutte le partite. Cosa mi ha detto Inzaghi alla fine della partita? Mi ha visto stanco, c’è stato un siparietto che testimonia il bell’ambiente che c’è ad Appiano Gentile. Vittoria scudetto nel derby? A noi interessa solo vincerlo, quando e come non importa. Siamo contenti e orgogliosi di rappresentare tutto questo. A Covericano sembra di essere all’Inter? Sono allenatori diversi, qui facciamo quello che chiede Inzgahi, lì quello che chiede Spalletti. C’è grande armonia da entrambe le parti e vogliamo far bene anche quest’estate».