Inter-Empoli 2-0, il tabellino della partita della 30ª giornata di Serie A

Inter-Empoli è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per la trentesima giornata di Serie A 2023-2024.

RIPARTITI! – Dopo una ventina di giorni caratterizzate da sole rogne la capolista riprende la sua marcia. L’Inter batte l’Empoli con un gol per tempo e conferma il +14 sul Milan secondo a otto giornate dalla fine. Segna subito Federico Dimarco, con Alessandro Bastoni grande protagonista fra assist e un successivo palo (complice la parata di Elia Caprile). Il risultato rimane in bilico fino a dieci minuti dalla fine, senza subire nulla ma tenendo gli ospiti in partita in maniera pericolosa. Finché Denzel Dumfries pesca l’altro subentrato Alexis Sanchez che quasi lo sbaglia ma fa lo stesso 2-0. Prestazione non scintillante, ma in questo momento l’unica cosa che serviva erano i tre punti. E sono arrivati. Questo il tabellino di Inter-Empoli.

INTER-EMPOLI 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, A. Bastoni (77′ Dumfries); Darmian, Barella, Calhanoglu (69′ Asllani), Mkhitaryan (84′ Frattesi), Dimarco (69′ Carlos Augusto); Thuram, Lautaro Martinez (77′ Sanchez).

In panchina: Sommer, Di Gennaro, Sensi, Klaassen, Buchanan, Bisseck.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (82′ Cancellieri), Marin, S. Bastoni (73′ Fazzini), Pezzella (73′ Cacace); Zurkowski, Cambiaghi; Niang (82′ Destro).

In panchina: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Cerri.

Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Federico Dionisi della sezione di L’Aquila (Valeriani – Fontemurato; Monaldi; VAR Marini; A. VAR Mariani).

Gol: 6′ Dimarco, 81′ Sanchez.

Ammoniti: Cambiaghi, Cacace (E).

Recupero: 0′ PT, 4′ ST.