Spalletti: «Napoli con meno qualità di sempre! Acerbi cliente scomodo»

Luciano Spalletti dopo Inter-Napoli terminata sul punteggio di 1-0 che vale la prima vittoria del 2023 per i nerazzurri, su DAZN ha sottolineato gli errori della sua squadra, sottolineando la fase difensiva dei nerazzurri, in particolare di Francesco Acerbi.

L’ANALISI – Luciano Spalletti dopo Inter-Napoli su DAZN ha: «L’Inter cerca di venire addosso con Calhanoglu a Lobotka e lì noi dovevamo essere un po’ più bravi a trovare un passaggio nella trequarti. Non siamo riusciti a far girare la palla con la stessa qualità di sempre, la palla girava sempre un po’ lenta senza trovare lo spazio dietro i due centrocampisti che rimontavano sempre i nostri terzini. Noi possiamo fare di più sotto l’aspetto della qualità. Abbiamo avuto meno qualità di sempre, serviva giocare con più velocità e qualità. Contro una squadra così sistemata e fisica poi trovi queste difficoltà. Francesco Acerbi è un cliente scomodo perché sulle palle lanciate è veramente forte dal punto di vista fisico e di presa di posizione. Prima sconfitta? Si gestisce bene perché torniamo ad allenarci meglio di prima e questo dipende da me. Dobbiamo ritrovare la nostra qualità migliore».