Dzeko: «Cambio? Ero un po’ stanco! Ecco quanto mi vedo ancora all’Inter»

Dzeko è intervenuto dopo il triplice fischio di Inter-Napoli, match valevole per la sedicesima giornata di Serie A andato in scena a San Siro alle ore 20.45 e vinto 1-0 dai nerazzurri proprio grazie a un’incornata del bosniaco. Di seguito la sua analisi post match affidata a DAZN

COMPATTEZZA – Edin Dzeko parla così al termine di Inter-Napoli: «Il brusio di San Siro quando sono uscito dal campo? Ci sta, no? Ero un po’ stanco con i crampi, il campo era pesantino però sono contento. Si giocava per i tre punti con una squadra che per i primi mesi ha giocato un calcio strepitoso e sapevamo che palleggia molto bene. Però ci siamo detti che non bisogna perdere la lucidità, stare sempre sul pezzo e compatti e nel primo tempo abbiamo avuto tre clamorose occasioni. Penso che abbiamo meritato di vincere. Il mio segreto? Lavorare sempre perché senza lavoro non si va da nessuna parte, so che ho 36 anni però voglio giocare ad alti livelli e solo lavorando posso riuscirci. Lukaku? Bene, come ho detto prima penso che i grandi giocatori possono giocare con tutti. Penso che abbiamo fatto bene, non abbiamo lasciato palleggiare il Napoli, alla fine siamo riusciti a far gol. Ancora non siamo tutti al massimo ma piano piano arriviamo lì. Quanto mi vedo ancora all’Inter? Finché posso fare la differenza».