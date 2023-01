VIDEO – Inter-Napoli 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Napoli, match della sedicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL TRIONFO – Inter-Napoli 1-0 nella sedicesima giornata di Serie A. Una grande Inter impone la prima sconfitta in questo campionato al Napoli capolista. In avvio subito occasione per i padroni di casa, ma da ottima posizione Federico Dimarco calcia alto. A metà primo tempo lanciato Romelu Lukaku, destro forse sfiorato da Alex Meret (sarebbe finito comunque fuori) con l’arbitro che dà rimessa dal fondo. L’1-0 se lo divorano però Matteo Darmian e ancora Dimarco, il primo mandando alto al termine di una splendida azione e il secondo tirando addosso a Meret a seguito di un rimpallo. Lo stesso Dimarco si fa perdonare al 56′, quando riceve un gran lancio di Henrikh Mkhitaryan e con un sinistro chirurgico crossa per il colpo di testa vincente di Edin Dzeko. Molto negativa la prestazione del Napoli, che solo allo scadere sfiora il pareggio. È però provvidenziale André Onana, che dice di no alla conclusione del subentrato Giacomo Raspadori. Inter che sale a -8 e tiene viva la Serie A.

Video con gli highlights di Inter-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.