Inter-Napoli 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Napoli 1-0 è il gran colpo con cui si è aperto il 2023, la vittoria decisiva per rimettere la classifica un minimo in ordine. Il gol di Dzeko è – ovviamente – fra le analisi statistiche della partita di ieri sera al Meazza.

TRE – Le partite da ex per Luciano Spalletti contro l’Inter. Il bilancio è di due sconfitte e un pareggio: nella passata stagione aveva perso 3-2 il 21 novembre 2021 e fatto 1-1 il 12 febbraio. Anche in quest’ultimo precedente, al Maradona, a segnare fu Edin Dzeko.

TRE – I successi in serie quando l’Inter ha aperto il nuovo anno affrontando il Napoli. Era già accaduto in tempi recenti, ma in trasferta, il 6 gennaio 2020 con una vittoria per 1-3. Stesso risultato, ma in casa, lo stesso giorno e lo stesso mese ma nove anni prima. La precedente mancata affermazione fa oggi quarantotto anni: 5 gennaio 1975, a San Siro finì 0-0.

CINQUE – Le vittorie consecutive in Serie A in casa per l’Inter contro il Napoli. Dopo un altro 1-0, firmato Lautaro Martinez allo scadere il 26 dicembre 2018, successi con lo stesso risultato il 16 dicembre 2020, 2-0 il 28 luglio 2020 e il già citato 3-2 del 21 novembre 2021.

CINQUE – Gli anni di fila in cui l’Inter ha vinto la prima partita dopo le feste. Nelle altre 2-1 alla Lazio il 9 gennaio 2022, 6-2 al Crotone il 3 gennaio 2021, il già citato 1-3 a Napoli del 6 gennaio 2020 e un 6-2 al Benevento (in Coppa Italia) il 13 gennaio 2019.

SESSANTANOVE – Le volte che Dzeko ha giocato per Spalletti quando i due erano alla Roma. Da quando se l’è trovato come avversario lo ha però spesso punito: una volta in giallorosso (proprio contro l’Inter, il 26 agosto 2017 ma all’Olimpico finì 1-3) e due coi nerazzurri (ieri e nella scorsa stagione al ritorno).