VIDEO – Udinese-Empoli 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Empoli, match della sedicesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



Due minuti e mezzo e si fa subito notare Francesco Caputo, rientrato in questi giorni all'Empoli, con l'incursione sulla destra sul cui cross basso Tommaso Baldanzi in tap-in fa 0-1. L'Udinese cresce col passare dei minuti, con un tiro di Roberto Pereyra al 39′ mandato sul palo da Guglielmo Vicario. Nella ripresa sono spesso frequenti gli attacchi dei friulani, che devono però aspettare il 70′ per pareggiare. Su un cross basso di Destiny Udogie è Roberto Pereyra a correggere in rete. Sullo stesso Udogie, a poco più di dieci minuti dal 90′, Jean-Daniel Akpa Akpro commette fallo da già ammonito: secondo giallo, Empoli costretto a chiudere in dieci. Nonostante la superiorità numerica nel finale l'Udinese non riesce però a trovare il gol da tre punti, rinviando ancora il ritorno alla vittoria.

Video con gli highlights di Udinese-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.