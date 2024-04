VIDEO − Dumfries e lo striscione-gate: poteva evitare? Inter-News Web Tv

Denzel Dumfries si è reso protagonista di uno striscione contro Theo Hernandez durante i festeggiamenti dello scudetto dell’Inter. A parlare dell’accaduto nel suo approfondimento su Inter-News Web Tv Emanuele Rossi.

STRISCIONE GATE − Durante i festeggiamenti del ventesimo scudetto, Denzel Dumfries si è reso protagonista sventolando uno striscione contro Theo Hernandez. Il laterale olandese ha preso in giro il collega francese del Milan, raffigurato per l’occasione come un cane al guinzaglio. C’è grande dibattito su tale accadimento, tanto che lo stesso Dumfries potrebbe incappare in qualche multa, così come la stessa Inter. Denzel poteva evitare? O c’è una solo una grande esagerazione di tutto e di tutti? Su Inter-News Web Tv ne parla il nostro Emanuele Rossi, sempre in prima fila. Che ne pensate?

