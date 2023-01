Inter, andamento dei prestiti: altri 90′ per Lazaro, Pirola salta il ‘derby’

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno nessuno raccoglie i tre punti. Ma Lazaro rimane in campo 90 minuti col Torino.

RIEPILOGO PRESTITI – Torna la Serie A, ma nessuno dei prestiti di proprietà Inter sorride particolarmente. Nel lunch match tra Salernitana e Milan nessun minuto in campo per Lorenzo Pirola. Il difensore classe 2002 rimane in panchina per l’intera gara, una sorta di derby per il talento cresciuto nel vivaio nerazzurro. 81 minuti invece per Andrea Pinamonti, nella sconfitta casalinga del Sassuolo con la Sampdoria. Martin Satriano si sbatte per oltre un’ora nel pareggio amaro dell’Empoli in casa dell’Udinese. Tutta la partita in campo invece per Valentino Lazaro, uno tra i più positivi nell’1-1 tra Torino e Verona.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Sampdoria 1-2: titolare, 81′ in campo

STEFANO SENSI (C) – Fiorentina-Monza 1-1: non convocato per infortunio

ANDREI RADU (P) – Cremonese-Juventus 0-1: non convocato per infortunio

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Verona 1-1: titolare, 90′ in campo

MARTIN SATRIANO (A) – Udinese-Empoli 1-1: titolare, sostituito al 72′

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Milan 1-2: in panchina