L’Inter è arrivata al momento della svolta: oggi inizia il 2023

Oggi per l’Inter inizia il 2023 calcistico. Un fatto non banale. Fin da agosto infatti tutti hanno indicato questa data come quella della possibile svolta. Ora bisogna concretizzare.

BUON 2023 – Dopo una lunga pausa oggi torna la Serie A. Parlando in generale inizia il 2023 del calcio per i club italiani, con tutti gli impegni possibili condensati da qui a giugno. Per l’Inter il traguardo del 2023 non è banale. Perché i nerazzurri arrivano a quello da tutti, compresi dirigenti, allenatore e giocatori, indicato come il momento della svolta. E una volta arrivati, bisogna rispettare le attese.

SVOLTA CERCASI – L’Inter in questa stagione si è trovata in fretta a dover pensare a un momento di svolta. Già alla terza giornata il pensiero ha iniziato a rivolgersi al futuro. La sconfitta, pesante, con la Lazio e l’infortunio di Lukaku avevano lanciato un’ombra sul 2022. E la sosta Mondiale sembrava all’improvviso la panacea di ogni male. Perché dopo quella nel 2023 si poteva ricominciare da zero. Con ancora molte partite davanti. Ora è il momento di passare alla pratica.

PASSARE AI FATTI – In questa stagione caratterizzata dal Mondiale a dicembre molti esponenti del mondo del calcio hanno detto espressamente che nel 2023 sarebbe praticamente iniziata una nuova stagione. Con una lunga pausa e una nuova preparazione tutto poteva cambiare, almeno a livello teorico. Arrivati a gennaio si passa dalle ipotesi ai fatti. E l’Inter in particolare è chiamata a concretizzare dopo le tante, troppe incertezze messe in mostra nei primi mesi. A cominciare dalla sfida col Napoli. Perché dimostrare serve da subito.