Lukaku torna titolare in Inter-Napoli: forma da ritrovare, ma primi passi

Lukaku è tornato. E ha già iniziato a far capire quanto cambia la sua presenza in campo. In Inter-Napoli però il belga ha mostrato di avere ancora tanta strada da fare per tornare al meglio.

RITORNO DA TITOLARE – Inter-Napoli ha visto finalmente il ritorno di Lukaku da titolare. Una cosa che non succedeva da fine agosto, in Lazio-Inter. E i 64 minuti giocati rappresentano il massimo minutaggio sempre da quella data. Non tutto è andato al massimo, ma il primo passo potrebbe finalmente cambiare la strada del belga.

BISOGNO DI MIGLIORARE – Lukaku ha faticato a far sentire la sua presenza in campo. Il dinamismo non è ancora quello dei giorni migliori. Partito bene, è andato decisamente in calando. Segno che la condizione deve ancora essere raffinata e i minuti di gioco sono fondamentali. Questa è la sua heatmap presa da Whoscored:

Come si diceva, presenza poca. Lukaku ha ripreso controllo del suo “ufficio” sul centro-destra dell’attacco. Cercando anche di venire incontro, di muoversi in profondità senza palla e di allargarsi per partire in progressione. Lodevole l’impegno, per la realizzazione serve un netto miglioramento fisico. Come dimostra l’azione a inizio secondo tempo, quando in campo aperto si è fermato senza affondare fino all’area avversaria.

POCHI TOCCHI, MA SPUNTI PROMETTENTI – Guardiamo la specifica dei suoi tocchi sempre da Whoscored:

I suoi tocchi totali sono 18 in 64 minuti, con 11 passaggi realizzati appena al 56%. E 5 palloni persi. Anche qui, questione di condizione: il belga ha faticato a smarcarsi, specialmente col passare dei minuti, e anche a controllare i palloni contesi. Al suo attivo comunque la quasi totalità degli highlights del primo tempo (che potete vedere QUI): una conclusione pericolosa, dopo un bel movimento in profondità ad attaccare la linea avversaria, un’occasione da gol e un passaggio chiave. Insomma un primo passo, con una presenza già importante anche solo per il nome e dei piccoli lampi. Ma con ancora tanto lavoro davanti.