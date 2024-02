Inter-Juventus è solo la prima. Il calendario fa paura a febbraio

Inter-Juventus viene vissuta come fosse l’ultima partita per lo Scudetto, ma il calendario di febbraio mette veramente paura. Lo scontro diretto sarà il primo di numerosi impegni.

CALENDARIO – Inter–Juventus è la prima partita del mese di febbraio, fitto per impegni e difficile per l’entità di questi ultimi. Lo scontro diretto di domenica è decisivo, ma non troppo se si fa attenzione alle settimane a seguire. Il 10 febbraio ci sarà Inter-Roma, poi la partita con la Salernitana il 16 prima dell’andata degli ottavi di finale di Champions League con l’Atletico Madrid. Su quattro gare tre sono particolarmente complesse da superare. Alla fine di questi 30 giorni infernali la squadra di Simone Inzaghi chiuderà con il Lecce in trasferta. Lì dove un anno fa iniziava il campionato nerazzurro con una vittoria al minuto 95 su colpo di testa di Denzel Dumfries. La sorte non è amica del tecnico piacentino, infatti il 28 febbraio la Lega Serie A ha aggiunto il recupero della giornata saltata per la Supercoppa Italiana. Arriverà al Giuseppe Meazza l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Un mese infinito, da cui dipende il destino del club e l’obiettivo seconda stella. Nel 2020-2021, al primo anno di Inzaghi, febbraio è valso un pezzo dello Scudetto perso contro il Milan. Stavolta non si può sbagliare.