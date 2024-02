Inter, imperativo con la Juventus. No all’atteggiamento dell’andata

Dalla partita di domenica contro la Juventus dipende l’intero corso del campionato, l’Inter lo sa e non può esimersi dall’unico e solo obiettivo: vincere. L’imperativo è evitare l’atteggiamento della gara d’andata.

RINUNCIATARI – Nella gara d’andata, a Torino all’Allianz Stadium, Inter e Juventus hanno pareggiato con il risultato di 1-1. Al gol di Dusan Vlahovic ha risposto subito dopo quello di Lautaro Martinez su assist di Marcus Thuram. Il primo tempo ha rispettato le aspettative del match ed è stato divertente, la tragedia si è consumata nella ripresa. Un solo tiro dell’Inter, addirittura zero dalla Juventus in 45 minuti. Entrambe le squadre hanno rinunciato a vincere, accontentandosi del pareggio.

GIUSTIFICAZIONE – Al 26 novembre di una stagione è anche lecito prendersi un pareggio in una trasferta storicamente difficile per l’Inter, ma stavolta Simone Inzaghi non deve ripetersi. Al Giuseppe Meazza in San Siro, nella propria casa, l’imperativo è solo uno: vincere, o almeno provarci senza rinunciare nella ripresa in caso di risultato in equilibrio. La partita di domenica potrebbe portare l’Inter a +4 con una gara da recuperare, potrebbe dare un’ulteriore spinta alla corsa verso la seconda stella. Pareggiare significherebbe lasciare speranze agli avversari, che nei momenti decisivi non avranno altri impegni oltre al campionato. La Champions League incombe, l’Inter deve accumulare punti in queste settimane e si sta preparando per questo. Vietato quindi ripetere l’atteggiamento della partita di andata!