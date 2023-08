Inter, consigli per gli acquisti: Orban, l’erede di Martins

Gift Orban è il protagonista del nono episodio della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Dopo David, Gravenberch, Posch, Ekitiké, Tomiyasu, Wahi, Solet e Debast è il turno dell’attaccante del Gent classe 2002

COLPO – L’Inter domani sera contro il Monza darà il via ufficiale alla sua stagione. In attesa degli sviluppi dal mercato, con Pavard obiettivo designato per completare la difesa, e delle parole di Inzaghi che arriveranno quest’oggi nella conferenza della vigilia, il club potrebbe decidere di fare un ultimo colpo in attacco in caso di addio di Correa. Un profilo interessane per il reparto offensivo dell’Inter è quello di Gift Orban, attaccante classe 2002 del Gent.

CHI È – Gift Orban, nato in Nigeria il 17 luglio 2002, cresce calcisticamente nel settore giovanile del Bison FC, squadra nigeriana. Nel 2021 il passaggio allo Stabaek, club con cui esordisce fra i professionisti. Con il club norvegese, al suo primo anno da professionista, segna ben 16 gol in 22 partite vincendo il titolo di capocannoniere del campionato. A gennaio del 2023 il passaggio al Gent. Con il club belga si segnala come uno degli attaccanti più interessanti del panorama europeo: agli ottavi di Conference League contro il Basaksehir segna tre reti in 3 minuti e 25 secondi, un record per la competizione. Chiude la sua stagione con 22 presenze e ben 20 reti.

CARATTERISTICHE – Orban è un attaccante moderno, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. Molto veloce e forte fisicamente, predilige l’utilizzo del piede destro. Molto bravo in fase di finalizzazione, come dimostrato dai numeri, alcuni addetti ai lavori lo paragonano ad Obafemi Martins, attaccante nigeriano che ha lasciato il segno nell’Inter all’inizio della sua carriera.

COSTO – Orban è una delle promesse più interessanti del panorama calcistico europeo. L’avvio di stagione col Gent è già incredibile: l’attaccante ha siglato 4 gol in 5 partite fra campionato belga e play-off di Champions League. Un ruolino di marcia notevole che, se mantenuto, potrebbe far lievitare la valutazione del cartellino dell’attaccante che, al momento, si attesta sui 30 milioni di euro. Una valutazione importante ed alta: l’Inter potrebbe pensarci solo in caso di addio di Correa e, probabilmente, di mancato arrivo di Pavard.