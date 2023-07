Inter, consigli per gli acquisti: David del Lille pronto al grande salto

Jonathan David è il protagonista del primo episodio della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. L’attaccante, di proprietà del Lille, si è definitivamente consacrato nell’ultima stagione di Ligue 1

CONSACRAZIONE – L’Inter è alla ricerca di un attaccante per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Fra i numerosi nomi accostati al club nelle ultime settimane c’è anche quello di Jonathan David. Abbandonata la pista Lukaku, il club nerazzurro sta valutando se affondare il colpo per un giovane di prospettiva o se puntare su un attaccante di esperienza e sicuro affidamento. L’attaccante del Lille, classe 2000, rappresenterebbe un investimento di prospettiva ma con una sicura resa immediata: nonostante la giovane età il canadese ha già disputato cinque stagioni di ottimo livello fra i professionisti.

CHI E’ – Jonathan David, nato a Brooklyn il 14 gennaio del 2000, cresce calcisticamente in Canada fino al trasferimento al Gent nel 2018. In Belgio, l’attaccante canadese, mostra il suo potenziale segnando 37 reti in due stagioni. Nel 2020 il passaggio al Lille: con il club francese si consacra come uno degli attaccanti più interessanti del panorama calcistico europeo. Nella prima stagione, con 13 reti all’attivo, aiuta il club a vincere il titolo. Nella seconda stagione migliora i suoi numeri arrivando a 19 gol stagionali. Nell’ultima, quella della definitiva consacrazione, sono 26 le reti messe a segno fra campionato e Coppa di Francia.

CARATTERISTICHE – David è un attaccante moderno. Totalmente ambidestro, fa della velocità una delle caratteristiche principali. Può giocare sia come prima punta che come seconda punta, il che lo renderebbe perfetto per l’attacco dell’Inter pieno di “ibridi” dal punto di vista tecnico: il canadese, infatti, rappresenterebbe un ottimo partner d’attacco sia per Lautaro Martinez che per Thuram.

COSTO – Il principale ostacolo per David è il costo: il Lille, da sempre bottega cara, lo lascerebbe partire solo di fronte ad un’offerta da almeno 40-45 milioni. Un investimento importante per un club come l’Inter che, da diversi anni, deve autofinanziare il mercato. Il club nerazzurro, dopo il naufragio dell’affare Lukaku, sembra più orientato su profili più esperti o, al più, Balogun altro prospetto interessante che si è segnalato nell’ultima Ligue 1 con il Reims.