Inter, consigli per gli acquisti: Wahi, il nuovo che avanza

Elye Wahi è il protagonista del sesto episodio della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Dopo David, Gravenberch, Posch, Ekitiké e Tomiyasu è il turno dell’attaccante del Montpellier, obiettivo di diversi club europei

TASSELLO – L’Inter continua a lavorare sul mercato per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Risolta la questione portiere, con Sommer che è finalmente sbarcato a Milano, la dirigenza nerazzurra è pronta a regalare al tecnico un nuovo attaccante. Se Balogun dell’Arsenal è l’obiettivo principale, nelle retrovie si fanno strada altri nomi, che potrebbero arrivare in nerazzurro soprattutto in caso di partenza di Correa. Uno dei calciatori nei radar dell’Inter è Elye Wahi, attaccante del Montpellier ed autore di 19 gol nell’ultima stagione di Ligue 1.

CHI È – Elye Wahi, nato a Courcouronnes in Francia il 2 gennaio 2003, cresce calcisticamente nel nelle giovanili dell’Montpellier. Con il club francese, nella stagione 2020/21, esordisce fra i professionisti. Con il club francese, al suo primo anno da professionista, mette assieme 22 presenze con 3 reti all’attivo. Ma l’exploit arriva nelle ultime due stagioni: nel 2021/2022 arriva in doppia-cifra in campionato con 10 reti in 33 presenze. La stagione della conferma è quella appena trascorso: Wahi ha chiuso l’ultimo campionato con 19 reti all’attivo in 33 partite.

CARATTERISTICHE – Wahi è un attaccante moderno, molto agile e tecnico ed in grado di attaccare con efficacia gli spazi sfruttando la sua velocità. Il calciatore, appena ventenne, ha ancora ampi margini di miglioramento e tempo per limare i suoi difetti. Il francese, in caso di addio di Correa (e arrivo di Balogun), sarebbe il profilo perfetto per completare l’attacco dell’Inter.

COSTO – L’operazione Wahi presenta due problemi principali: la richiesta, alta, del Montpellier e la concorrenza selvaggia che c’è sul giocatore: diversi club, fra cui il Chelsea, sembra abbiano messo nel mirino l’attaccante francese. Il club francese parte da una richiesta di circa 30 milioni: una cifra alta ma che è giustificata dal potenziale e dalla giovane età del calciatore. L’arrivo di Wahi darebbe definitivamente una nuova direzione al progetto nerazzurro, sempre più improntato al ringiovanimento della rosa e all’attenzione per i giovani talenti in giro per l’Europa.