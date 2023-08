Sommer al Coni per l’idoneità sportiva! Poi le firme con l’Inter

Yann Sommer è appena arrivato al Coni per ottenere l’idoneità sportiva. Poi nel pomeriggio si recherà in sede per firmare il nuovo contratto con l’Inter

SOMMER DAY − L’Inter è pronta ad abbracciare Sommer. Il portiere svizzero si trova al Coni per l’idoneità sportiva dopo le visite mediche all’Humanitas. Nel pomeriggio, si recherà in sede per firmare il nuovo contratto fino al 2026. Incontrerà anche la squadra e Simone Inzaghi a fine giornata.