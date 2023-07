Inter, consigli per gli acquisti: Posch, jolly della difesa

Stefan Posch è il protagonista del terzo episodio della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Dopo David e Gravenberch è il turno del difensore austriaco del Bologna. Un jolly difensivo che potrebbe far comodo ad Inzaghi

RICERCA – L’Inter è alla ricerca degli ultimi tasselli per completare la rosa a disposizione di Inzaghi. È ancora “scoperto” in difesa il ruolo di braccetto destro che, dopo la partenza di Skriniar, ha bisogno di un elemento in più. Uno dei possibili nomi per la difesa dell’Inter potrebbe essere quello di Stefan Posch. Il difensore austriaco, classe 1997, si è ben distinto con la maglia del Bologna nella sua prima stagione in Serie A.

CHI E’ – Stefan Posch, nato a Judenburg in Austria il 14 maggio 1997, è cresciuto calcisticamente in Austria. Nel 2016 il passaggio all’Hoffenheim, club con cui esordisce fra i professionisti nel 2017. Con il club tedesco il difensore colleziona 126 presenze e mette a segno due gol. Nel 2022 il passaggio al Bologna, dove si distingue come uno dei profili più interessanti del campionato di Serie A: impiegato spesso anche come terzino, l’austriaco in 30 presenze mette a segno ben sei gol. Un bottino notevole per un difensore.

CARATTERISTICHE – Posch è un difensore estremamente duttile: nasce come centrale ma può ricoprire, all’occorrenza, anche il ruolo di terzino destro. Una duttilità che ricorda, molto, quella mostrata da Darmian nel corso dei suoi anni all’Inter. L’austriaco, destro di piede, nonostante la mole (188cm di altezza) è molto agile e bravo nel dribbling e nella proiezione offensiva: una caratteristica che ben si sposa con i compiti che Inzaghi chiede ai suoi “braccetti” difensivi nel 3-5-2 disegnato dal tecnico.

COSTO – L’eventuale affare Posch non avrebbe molti ostacoli dal punto di vista economico. È probabile che il Bologna valuti il cartellino del giocatore per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Al momento non si registrano rumors che facciano pensare ad un possibile affondo dell’Inter. Ma è possibile che il difensore austriaco sia sul taccuino di Marotta ed Ausilio assieme al nome di Demiral, il più caldo sul fronte difesa. Mancano poche settimane all’inizio del campionato e la rosa a disposizione di Inzaghi va completata: Posch farà parte della rosa nerazzurra?