Inter, consigli per gli acquisti: Gravenberch, fisicità e non solo

Ryan Gravenberch è il protagonista del secondo episodio della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Dopo David è il turno di un centrocampista di assoluta prospettiva, pronto a lasciare il Bayern Monaco

POSSIBILITA’ – L’Inter non deve pensare solo a completare l’attacco. Anche a centrocampo, il club nerazzurro, potrebbe muoversi ancora per completare la rosa a cui, al momento, manca una presenza fisica e dominante sulla mediana. Una lacuna colmabile riempendo l’ultimo slot a centrocampo: fra i possibili candidati c’è Ryan Gravenberch del Bayern Monaco. Il centrocampista olandese, classe 2002, nel suo periodo all’Ajax si è distinto come uno dei profili più interessanti del panorama del calcio europeo. E il suo arrivo in Italia non sembra impossibile.

CHI E’ – Ryan Gravenberch, nato ad Amsterdam il 16 maggio 2002, è uno dei prodotti del settore giovanile dell’Ajax. Con i “lancieri” esordisce da professionista nel 2018 all’età di 16 anni, diventando il più giovane giocatore della storia del club a scendere in campo in Eredivisie. Nei suoi 4 anni all’Ajax disputa 104 partite e mette a segno 12 gol. Poi il passaggio al Bayern Monaco con Nagelsmann prima e Tuchel poi che non gli concedono molto spazio: la scorsa stagione, in Bundesliga, solo 590 minuti giocati. Un impiego col contagocce che ha aperto le porte ad una possibile partenza dell’olandese.

CARATTERISTICHE – Gravenberch è un centrocampista estremamente interessante, capace di coniugare fisicità e tecnica. Estremamente duttile, può ricoprire il ruolo di mediano davanti alla difesa o quello di mezzala. Molto bravo sia dal punto di vista tecnico che da quello balistico: il tiro da fuori è una delle caratteristiche che lo contraddistingue. Sembra essere il tassello mancante del centrocampo dell’Inter: a disposizione di Inzaghi, ad oggi, non c’è nessuno con le caratteristiche dell’olandese.

COSTO – L’eventuale affare Gravenberch potrebbe essere vantaggioso anche dal punto di vista economico: il calciatore ha voglia di lasciare il Bayern Monaco per giocare. Ed il club bavarese sembra disposto a cederlo con la formula del prestito per accontentare la volontà del giocatore: se l’Inter decidesse di affondare il colpo, magari garantendosi un diritto di riscatto sui 25-30 milioni, metterebbe le mani su un giocatore di assoluto avvenire. Al momento però tutte le strade sembrano portare a Samardzic dell’Udinese, vero pupillo della dirigenza. Ma il mercato è imprevedibile (Lukaku docet…) e quindi la pista che porta a Gravenberch potrebbe scaldarsi da un momento all’altro.