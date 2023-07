Inzaghi riparte dal 3-4-1 dopo Istanbul: Inter non solo senza portiere

Inzaghi alle prese con un’altra delle sue missioni impossibili da quando allena l’Inter. A calciomercato in corso, il tecnico nerazzurro deve trovare la quadra in formazione senza avere a disposizione un numero adeguato di calciatori. La top rosa di Istanbul ormai non esiste più

FORMAZIONE STRAVOLTA – La Finale di Champions League è il punto più alto del 2023 nerazzurro. A Istanbul scende in campo una formazione ambiziosa che sogna di alzare al cielo la coppa dalle grandi orecchie ma sa di avere di fronte una squadra più forte. La vittoria di misura del Manchester City di Pep Guardiola fa male per ciò che si vede effettivamente nei circa 100′ di gioco ma non abbatte l’Inter sconfitta. Anzi, per la squadra di Simone Inzaghi l’1-0 di Istanbul può essere un punto di (ri)partenza. Peccato che le mosse nerazzurre a Milano, dopo un mese e mezzo, non seguano le dichiarazioni post-Istanbul. A 45 giorni da Manchester City-Inter la rosa a disposizione di Inzaghi è in piena rivoluzione. Basti pensare al 3-5-2 iniziale, panchina compresa, che non è più tale. Inzaghi è passato dall’1-3-5-2 di Istanbul allo 0-3-4-1 senza portiere! Qualche pedina è cambiata e di conseguenza qualche ruolo. La svolta tattica è rappresentata da Hakan Calhanoglu in cabina di regia. L’altra svolta, più che altro a livello di leadership, può essere Lautaro Martinez capitano. Ora l’urgenza è l’erede di André Onana tra i pali. Senza dimenticare Romelu Lukaku e i suoi “fratelli” andati via: a Inzaghi mancano numericamente titolari e riserve.

Inter di Inzaghi rivoluzionata dopo Istanbul

CALCIOMERCATO CONGELATO – Il post-Istanbul non è nel segno della continuità per l’Inter. Tutt’altro. Il calciomercato estivo dell’Inter sta regalando molti meno movimenti del previsto in entrata e fin troppi in uscita. Per Inzaghi non è una barzelletta che fa ridere aver iniziato il ritiro estivo senza non uno bensì due portieri semi-titolari o quasi. I profili attualmente a disposizione non possono ambire al ruolo di numero uno. Il classe 2002 serbo Filip Stankovic si sta mettendo in luce, insieme al fratello ancora minorenne Aleksandar, ma non è la soluzione. E anche rimassero con Inzaghi i due giovani Stankovic, all’Inter mancherebbero un portiere, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Uno per ruolo. La squadra di Istanbul non esiste più ma anche quella che scenderà in campo a Osaka non può essere presa in considerazione. Sostituendo gli ex con le novità, la situazione attuale è poco credibile. Anche perché una “riserva” come Henrikh Mkhitaryan in realtà è molto più che titolare a centrocampo. E una non-riserva come Milan Skriniar va ancora rimpiazzata adeguatamente in difesa. Lo stesso vale per Lukaku in attacco. Insomma, le pedine mancanti sono tutte di primo livello… L’Inter di Inzaghi un mese e mezzo dopo Istanbul è un cantiere: parlare di obiettivi stagionali è impossibile finché non verrà completata la rosa. Di seguito le due formazioni seguendo lo schema entrate/uscite.

Come cambia l’Inter in appena 45 giorni

INTER A ISTANBUL (1-3-5-2): 24 Onana (Manchester United); 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic © (Al-Nassr), 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko (Fenerbahce), 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 1 Handanovic (svincolato), 21 Cordaz (svincolato); 5 Gagliardini (Monza), 6 de Vrij, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova (Torino), 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 33 D’Ambrosio (svincolato), 37 Skriniar (Paris Saint-Germain), 90 Lukaku (Chelsea).

INTER A OSAKA (0-3-5-2): 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 16 Frattesi (Sassuolo), 32 F. Dimarco; 9 Thuram (Borussia Monchengladbach), 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro (Gubbio); 6 de Vrij, 8 Gosens, 11 J. Correa, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 31 Bisseck e Cuadrado.