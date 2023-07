Criscitiello: «Riprendere Lukaku è stato un errore! Su Cuadrado…»

Criscitiello ha parlato dell’Inter e delle operazioni di mercato condotte fin qui ma non solo. Il suo pensiero è andato anche a Lukaku e all’operazione per Cuadrado, nel corso dell’editoriale scritto per SportItalia.

ERRORE − Michele Criscitiello, nell’editoriale per SportItalia, tra le altre ha parlato anche dell’Inter: «Intanto l’Inter, almeno sulla carta, così come la Juventus, sembra più forte del Milan e bisognerà aspettare per capire se il Napoli campione d’Italia è ancora più avanti degli altri oppure è stato tutto resettato. Marotta e Ausilio hanno fatto una bella campagna acquisti, mirata ed intelligente. Manca ancora l’attaccante e sono arrivati lunghi sul portiere. Se, però, non sbagli il sostituto di Onana nessuno si strapperà i capelli se in questa fine di luglio mancano i portieri. Riportare Lukaku a Milano è stato un errore, prenderlo per la terza volta sarebbe da folli. Il belga lancia messaggi ma ormai la frittata è fatta. Lukaku con l’Inter ha chiuso e i tifosi farebbero meglio a scandalizzarsi per il comportamento di Lukaku che li aveva già traditi, piuttosto che di Cuadrado che da “nemico in campo” ha sempre difeso i suoi colori pur mancando di rispetto, a volte, all’avversario. Il calcio è strano. I tifosi lo sono di più».