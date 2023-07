Gravenberch, l’Inter apprezza e il Bayern Monaco apre. La situazione – TS

Per completare il reparto di centrocampo l’Inter pensa a Gravenberch. I contatti col calciatore del Bayern Monaco sono già avviati. Ecco cosa emerge da TuttoSport.

PUZZLE – Il dialogo fra Inter e Bayern Monaco potrebbe non limitarsi alla vicenda legata a Yann Sommer. I nerazzurri, infatti, si dimostrano interessati anche a Ryan Gravenberch. Il centrocampista olandese, acquistato dall’Ajax la scorsa estate, ha giocato poco col club tedesco, collezionando solo 6 presenze da titolare. Per questo motivo il 21enne ha il desiderio di partire e di ritagliarsi più spazio in una nuova realtà. Dall’altra parte, poi, spiega TuttoSport, c’è l’Inter, che ha bisogno proprio di una mezzala per sistemare il centrocampo. Il puzzle si completa con la tessera Bayern Monaco, disposto ad aprire per un prestito. La situazione, dunque, sembra ideale per un’operazione, tanto che la dirigenza nerazzurra ha già dialogato con Enzo Raiola, agente di Gravenberch pochi giorni fa in Viale della Liberazione.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini