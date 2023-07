Sommer liberato dal Bayern Monaco. Le gerarchie dell’Inter cambiano – TS

Sommer sovverte le gerarchie future pianificate dall’Inter per la porta. L’intesa col calciatore c’è, ora serve accordarsi sulle cifre col Bayern Monaco. Le ultime da TuttoSport.

INTESA – Nei piani dell’Inter per il nuovo reparto dei portieri il nome di Yann Sommer ha sempre occupato un ruolo di secondo piano. Secondo quanto emerge da TuttoSport, però, i nerazzurri adesso vorrebbero puntare sull’estremo difensore del Bayern Monaco come primo portiere. Simone Inzaghi ha intenzione, infatti, di affidarsi alla sua esperienza fra i pali, facendolo partire subito come titolare. Con Neuer in fase di ripresa, Nubel a disposizione e il probabile arrivo di Mamardashvili, il club allenato da Tuchel non dovrebbe avere problemi a lasciar partire il 34enne. Il calciatore svizzero sarà presto liberato e ha già un’intesa con l’Inter. I presupposti al trasferimento in nerazzurro di Sommer, dunque, ci sono tutti. Escluso il fatto, però, che a Milano si vorrebbe spendere meno rispetto ai 6 milioni di euro di clausola.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini