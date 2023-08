Stankovic “prigioniero” dell’Inter: gli incastri ricadono tutti su di lui

L’estate di Filip Stankovic è un gioco di incastri. Tutte le mosse dell’Inter sul reparto portieri infatti hanno avuto una ripercussione sul giovane figlio d’arte. E anche la prossima lo coinvolgerà.

TUTTO SU DI LUI – La situazione di FIlip Stankovic diventa più curiosa ogni giorno che passa. E ormai ne sono passati molti. Il giovane portiere, che doveva essere solo di passaggio, si è trovato a fare il ritiro con Inzaghi e a giocare le amichevoli addirittura da primo portiere. Questo perché tutti gli intrecci di mercato sui portieri hanno finito per avere un effetto specifico su di lui.

PRIMA MOSSA – Tutto è cominciato a fine giugno, quando il Tottenham a sorpresa ha scelto Vicario come erede di Lloris. Toglliendo così all’Inter la prima opzione per sostituire Onana. Che, per inciso, è stato ceduto praticamente un mese dai nerazzurri al Manchester United. Insomma, non si poteva accelerare. Svanito l’ex Empoli, l’Inter si è trovata nella condizione di dover scegliere un nuovo profilo come primo portiere. E questo ha comportato una lunga fase di riflessione. Aprendo le porte proprio a Stankovic. Che è andato in ritiro e si è trovato a giocarsi il posto con Di Gennaro, il terzo portiere. Una situazione peculiare e del tutto inattesa.

PRIMO D’ESTATE – La scelta della dirigenza per il nuovo numero uno è poi ricaduta su Sommer. E si è trasformata in una telenovela a causa delle necessità del Bayern Monaco, incastratosi in una situazione davvero peculiare per quanto riguarda i portieri. Il tempo necessario per arrivare allo svizzero ha concesso a Stankovic ulteriore tempo di gioco. Facendolo diventare addirittura il primo di Inzaghi per un mesetto. Il tempo della tournée in Giappone. Con buone risposte sul campo. Che ne hanno aumentato considerazione e status. E questo ci porta alla situazione attuale.

SECONDO IN STAGIONE? – L’Inter deve decidere cosa fare con Stankovic. La prossima scelta di mercato che influirà sul suo futuro è quella sul secondo portiere. Se ne arriverà uno (con Bento attualmente in pole position), per il figlio del Drago bisognerà trovare una soluzione. Ma trovare a fine mercato una squadra disposta a dare minutaggio a un portiere giovane, senza esperienza in Italia, in prestito non suona così facile. Quindi non è da escludere una sua permanenza. Una soluzione impronosticabile solo un mese fa. Ma che ora potrebbe unire esigenze di mercato, con una soluzione più che low cost per l’Inter, e opportunità guadagnate dal ragazzo sul campo. Una soluzione che non sembra ideale. Ma, senza dubbi, l’ennesimo incastro con Stankovic al centro.